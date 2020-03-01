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Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 01.03.2020
Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.

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