Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildi.
Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.