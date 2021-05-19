Euro
10.26
Dolar
8.39
BIST 100
1,459.57
Altın
1,880.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılıyor.
logo
Türkiye

Sason'daki kardan tüneller ilgi çekiyor

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tünel ilgi görüyor.

Metin Özmen   | 19.05.2021
Sason'daki kardan tüneller ilgi çekiyor Fotoğraf: Metin Özmen / AA

Batman

Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, tünellere dönüşüyor.

Doğa harikası tüneller, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Tünelin içine giren ziyaretçiler sıcak havada serinleme fırsatı buluyor.

İstanbul'dan Batman'a gelerek kardan tünelin bulunduğu yaylayı ziyaret eden vatandaşlardan Nasır Domurcuk, her sene bu görüntüleri internetten izlediğini belirterek, bu sene bu manzarayı görmek için geldiğini söyledi.

Domurcuk, "Tünelin dışında sıcaktan bunalıyoruz. Tünele girince de üşüyoruz. Şu an çok mutluyum. Herkesin bu duyguyu yaşaması lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Sason'daki kardan tüneller ilgi çekiyor

Sason'daki kardan tüneller ilgi çekiyor