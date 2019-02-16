Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibatlı olduğu, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 10 zanlı, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.

Muhabir: Müslüm Etgü