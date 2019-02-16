Kırmızı bültenle aranan zanlı iade edildi

ANKARA

Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de tutuklanan Bulgaristan vatandaşı zanlının ülkesinden gelen görevlilere teslim edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı saldırı, çıkar amaçlı organize suç örgütüne üye olmak ve kundaklama suçlarından Bulgaristan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Dimitar Zhelyazkov'un 4 Ağustos 2018'de İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otele giriş yaparken yanında bulunan 6 Bulgar ve bir çifte vatandaş olmak üzere 7 kişiyle yakalandığı ifade edildi.

Zhelyazkov'un adli makamlarca iadesi amacıyla tutuklandığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimiz nezdinde iade süreciyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlanan şahıs 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü personelimiz refakatinde Bulgaristan'dan gelen görevlilere teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde yürüttüğü suçla mücadele faaliyetlerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaları da yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklara bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

Muhabir: Burcu Çalık