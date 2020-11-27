Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.