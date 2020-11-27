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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yasin Dikme   | 27.11.2020
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

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