Marmaris açıklarında 17 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 17 sığınmacı kurtarıldı.
Muğla
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 17 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.