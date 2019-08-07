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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Yasin Dikme   | 07.08.2019
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve içinde mühimmat bulunan konteyner taşıyan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.

Konteyner taşıyan araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya polis trafik ekipleri eşlik etti.

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