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Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı." denildi.

Ayşenur Sağlam,Cüneyt Kemal Özkök   | 07.08.2019
Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünce, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 14.15'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda saat 19.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahale esnasında Muğla Valiliği tarafından tedbir amaçlı Bayır Mahallesi boşaltılmıştır. Yapılan yoğun mücadele sonucunda söz konusu yangının Bayır Mahallesi'ne sıçraması engellenmiştir. Yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştır. 5 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca ülke genelinde gün içerisinde 19 orman yangını ile 14 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Bu yangınlarda da can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tek üzüntümüz yanan alanlardaki bitkilerimiz ile yaban hayatındaki canlılarımızın kaybedilmesidir. Orman yangınları konusunda halkımızın daha duyarlı olmasını bekliyor, orman yangınlarını 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirmelerini rica ediyoruz."

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