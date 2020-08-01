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Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Eşber Ayaydın   | 01.08.2020
Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 63 BB 764 plakalı minibüs, Bozova-Halfeti kara yolu Türkmen Ören Mahallesi yakınlarında, Bekir D'nin kullandığı 17 TH 505 plakalı kamyonetle çarpıştı. 

Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.


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