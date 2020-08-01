Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle telefonda yaptığı görüşmelerde Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Ömer Olcay   | 01.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Öte yandan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile Başbakanı Han, Irak Başbakanı Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yle telefonda bayramlaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 64 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 156 bini aştı
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen için Kovid-19 uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Yunan Ortodoks papaz Fotopulos'tan Ayasofya için Erdoğan'a övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın dönemini her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın dönemini her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı