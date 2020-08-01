Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle telefonda yaptığı görüşmelerde Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
Öte yandan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile Başbakanı Han, Irak Başbakanı Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yle telefonda bayramlaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.