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Manisa'da yeniden başlayan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kontrol altına alınan ve rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine ulaştı.

Ahmet Bayram   | 01.08.2020
Manisa'da yeniden başlayan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı

Manisa

Alınan bilgiye göre, dün 17.30 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece kontrol altına alındı. 

Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın sahasında akşamüstü bazı noktalarda alevler tespit edildi. 

Yeniden dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

3 mahallede tahliye işlemi başlatıldı

Öte yandan, jandarma ekipleri, Hacıköseli Mahallesi yolunu sivil araçlara kapattı. 

Bu arada, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Baktırlı, Bahçecik ve Hacıköseli mahallelerinde tahliye işlemi başlatıldı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ilçe merkezine götürüldü.

"Alevler Hacıköseli mahallesine ulaştı"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine, "Şu anda yangın bölgesine geçiriyorum. Baktırlı, Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edildi. Maalesef alevler Hacıköseli'ye ulaştı." dedi. 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor. 

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