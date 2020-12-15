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Şanlıurfa'da HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ gözaltına alındı.

Salih Darıcı,Mehmet Fatih Aslan   | 15.12.2020
Şanlıurfa'da HDP Birecik İlçe Başkanı gözaltına alındı

Şanlıurfa

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında HDP Birecik İlçe Başkanı Ömer Karadağ hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan Ömer Karadağ sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Karadağ'ın "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suç ve suçluyu övme" iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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