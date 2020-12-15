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Türkiye

Türkiye Nijer'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Nijer'in Toumour (Diffa) bölgesinde sivillere yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

Murat Özgür Güvendik   | 15.12.2020
Türkiye Nijer'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer’in Güney Doğusu’ndaki Toumour (Diffa) bölgesinde 13 Aralık gecesi sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 28 kişinin hayatını kaybettiğinin ve yüzlerce kişinin yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, merhumların yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz."

Diffa, 2015'ten bu yana saldırıların hedefinde

Diffa bölgesindeki Toumour köyüne 13 Aralık gecesi, terör örgütü Boko Haram tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda, 28 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 800 ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmişti. Nijer hükümeti, olayın ardından 3 günlük yas ilan etmişti.

Diffa bölgesi, 11 Aralık'ta da Boko Haram tarafından saldırıya uğramış, olayda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Bölge, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

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