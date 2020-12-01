Euro
9.43
Dolar
7.87
BIST 100
1,307.44
Altın
1,809.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Rauf Maltaş   | 01.12.2020
Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren mensuplarının örgütten kaçışı sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki örgütün barınma alanlarından kaçan terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi
Uzmanından Kovid-19'a karşı 'bağışıklığı güçlendirin' uyarısı
Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle seçim kampanyaları sosyal medya üzerinden yapılıyor
Avrupa İlaç Ajansına Kovid-19 aşı onayı için ikinci başvuru yapıldı
Yunanistan'da Kovid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Göbeklitepe Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Irak gazetesi terör örgütü PKK'ya bağlı 1000 silahlı kişinin Sincar'a girdiğini iddia etti

Irak gazetesi terör örgütü PKK'ya bağlı 1000 silahlı kişinin Sincar'a girdiğini iddia etti

PKK'nın Sincar'da konuşlandığı 8 binayı boşalttığı iddia edildi

PKK'nın Sincar'da konuşlandığı 8 binayı boşalttığı iddia edildi
Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti

Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti