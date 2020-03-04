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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde eğitim çağındaki çocuklar için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Rauf Maltaş   | 04.03.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapıldı

Şanlıurfa

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde eğitim çağındaki çocuklar için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de bölgede çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.

Haftanın 3 günü bölgedeki okullara giderek çizgi film ve sinema gösterileri gerçekleştiren Müdürlük yetkilileri, çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, bölgedeki faaliyetleri Vali Abdullah Erin'in talimatlarıyla yaptıklarını belirtti.

Gelecek dönemde el sanatları, resim, tiyatro gibi faaliyetlerle de çocukların yanında olacaklarını vurgulayan Aslan, çocukların savaş ortamından kaynaklanan olası travmaları atlatmalarına, sosyal hayata adapte olabilmelerine destek vermek amacıyla etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Aslan, harekat bölgesinde 387 okulda yaklaşık 40 bin çocuğun eğitim gördüğünü kaydetti.

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