Şanlıurfa'da 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şanlıurfa
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden kaçan 3 terörist, sınırı geçerek Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna geldi.
Teslim olan teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.