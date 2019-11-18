Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
106,846.20
Altın
1,470.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan YPG/PKK'lı 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Cebrail Caymaz   | 18.11.2019
Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden bazı terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu H.Y. ve F.O'yu yakaladı.

Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa sınırında YPG/PKK'lı 2 terörist yakalandı

Şanlıurfalı kadınlar isotu bilimsel yöntemlerle üretiyor

Peygamberler şehrinde tirit ziyafeti

Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı

Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Türkiye, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin öldürülmesini telin etti

Türkiye, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin öldürülmesini telin etti