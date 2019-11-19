Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
106,846.20
Altın
1,469.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 133 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 3 albay, 5 binbaşı ve 5 yüzbaşının da bulunduğu 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şafak Yel   | 19.11.2019
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 133 gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi. 

44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 133 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 133 gözaltı kararı

Eski Yargıtay üyesi Altan'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

Darbeye katılacak personeli belirleyen albaya 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Darbeci generalin davayı uzatma taktiği mektupta

Darbeci generalin davayı uzatma taktiği mektupta
Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Ejder Yıldırım

Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Ejder Yıldırım
FETÖ'nün 'finans yapılanması' soruşturmasında tutuklu sayısı 12'e çıktı

FETÖ'nün 'finans yapılanması' soruşturmasında tutuklu sayısı 12'e çıktı