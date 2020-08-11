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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 zanlı yakalandı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 11.08.2020
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Samsun

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.


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