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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden Beyrut için yardım kampanyası

DİTİB, Beyrut'taki ihtiyaçların karşılanması için yardım kampanyası başlattı.

Cüneyt Karadağ   | 11.08.2020
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden Beyrut için yardım kampanyası Fotoğraf: AA Arşiv

Berlin

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), yaşanan patlamanın ardından felaket bölgesi ilan edilen Beyrut'taki ihtiyaçların karşılanması için yardım kampanyası başlattı. 

DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada, yaşanan felaketin mağdurlarının acı ve üzüntülerini paylaşmak ve Lübnan halkının yanında olmak amacıyla bir yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Maddi ve manevi büyük zararın yaşandığı bu elim facianın yaralarını sarabilmek adına yardım kampanyası başlatıldığına işaret edilen açıklamada, kampanyaya destek  çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yardım yapmak isteyenlerin https://www.ditib.de web adresi üzerinden gerekli bilgileri alabilecekleri bildirildi.

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