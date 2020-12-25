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Samsun'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 100 yaşındaki kadın, taburcu edildi.

Recep Bilek   | 25.12.2020
Samsun'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Samsun


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 100 yaşındaki Fatma Vural'ın hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu belirtildi.

"100 yıllık koca çınar Fatma teyzemiz Kovid mücadelesini kazandı" ifadesine yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fatma Vural teyze hastanemizde yatarak tedavi görmüştür. Hastamız bugün hastanemizden şifa ile taburcu edildi. Tedavisinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, Fatma teyzemize ve tüm hastalarımıza şifa dileriz."

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