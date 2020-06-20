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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.
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Sağlıkçılar Kovid-19 ile inanç ve azimle mücadele ediyor

Edirne'de sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ziyaret ettikleri evlerde antikor testi ve filyasyon çalışmasını titizlikle sürdürüyor.

Cihan Demirci   | 20.06.2020
Sağlıkçılar Kovid-19 ile inanç ve azimle mücadele ediyor Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) belirlenen adreslere gitmeden önce tulum, maske, gözlük, bone ve eldivenden oluşan koruyucu kıyafetlerini giyerek hazırlıklarını yapıyor.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği sağlıkçılar, belirlenen adreslerde antikor testi yapıyor ve filyasyon çalışması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca kademeli olarak 81 ilde gerçekleştirilecek, Türkiye'nin koronavirüs hastalığına karşı bağışıklığını tespit etmeye yönelik tarama testlerinin başladığını söyledi.

TÜİK'in ülke genelinde rastgele 153 bin 577 hane belirlediğini ve filyasyon ekiplerinin bu adresleri ziyaret ettiğini anlatan Kalkan, "Bakanlığımız salgına karşı çok sayıda önlem almış ve önemli düzeyde başarı sağlamıştır. Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illerde çalışmalar yapılıyor." dedi.

Çalışmalar kapsamında 14-28 Haziran'da veri toplama işleminin yapıldığını vurgulayan Kalkan, "1 doktor ve 1 hemşire bulunan filyasyon ekiplerince aynı kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise Kovid-19 rehberine uygun sürüntü örneği alınıyor. TUİK'in belirlediği rastgele 1315 haneye ulaşılarak her haneden 1 kişiye test uygulanıyor Bugüne kadar 304 haneye ulaşıldı. Bu amaçla müdürlüğümüzce oluşturulan 21 filyasyon ekibimiz saha çalışması yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin sahadaki çalışmalarını vatan savunması yapan askerlere benzeten Kalkan, "Kahraman askerlerimiz vatan savunmasında sırtlarında taşıdıkları mühimmat ve elbiselerle yaz sıcağında ne hissediyorsa ve o terler ne kadar kutsalsa, sağlıkçılarımız da salgınla mücadelede bu terleri dökmekte. Sağlıkçılarımız tam anlamıyla özveri, samimiyet, inanç ve azimle ülkemizin sağlığını koruma, sağlıklı nesillere ülkemizi emanet etmek için özveriyle çalışıyor. Arkadaşlarımızın bu mücadeleleri altın harflerle tarihe yazılmıştır." diye konuştu.

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