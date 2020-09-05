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Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı

Sağlık Bakanı Koca, KPSS adaylarına "Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin." uyarısında bulundu.

Selma Kasap   | 05.09.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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