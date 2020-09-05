Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı
Sağlık Bakanı Koca, KPSS adaylarına "Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin." uyarısında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.