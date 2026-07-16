Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği iddiasına ilişkin "uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasının barış ve istikrarı tehlikeye attığını ve Çin'in buna kesin olarak karşı çıktığını" ifade etti.

Çin, ABD'nin Küba'da olası güç kullanmasının küresel barışı "tehlikeye atacağını" belirtti Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği iddiasına ilişkin "uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasının barış ve istikrarı tehlikeye attığını ve Çin'in buna kesin olarak karşı çıktığını" ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında basın mensuplarının, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Küba'ya yönelik askeri seçenekleri "sessizce" değerlendirdiği iddiasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Lin, bu konudan haberdar olduklarını belirterek "Uluslararası ilişkilerde güç kullanılması ya da tehdidi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi ihlalidir ve küresel ile bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atmaktadır. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği" başlığıyla düz​​​​​​​enlenen toplantının devam etmesi için varılan oy birliğinin, "Havana yönetimine uluslararası desteği gösterir nitelikte olduğunu" dile getiren Lin, şunları kaydetti:

"ABD'nin, Küba'ya yönelik askeri tehditlerini ve her türlü ablukasını derhal sonlandırması gerekmektedir. Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini korumaya yönelik ve dış müdahaleye karşı tutumunu sürdürecektir."

CBS News'ün haberinde Pentagon'un, İran ile gerilim sürerken Küba'ya yönelik hareket planı seçeneklerini "sessizce" gözden geçirdiği iddia edilmişti.