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Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanının, "Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor." iddiasına, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 05.09.2020
Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki:

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Euronews'te yer alan, "Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" haberini alıntılayarak, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.

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