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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Esin Işık   | 12.11.2020
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı

Ankara

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaştı.

Koca, ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."

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