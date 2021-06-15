Sağlık Bakanı Koca Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'nin Develi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.