Sağlık Bakanı Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun’da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.