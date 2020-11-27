Euro
9.39
Dolar
7.87
BIST 100
1,342.49
Altın
1,811.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Emrah Gökmen   | 27.11.2020
İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik, aralarında muvazzaf, ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da farklı ilçelerde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 13 ilde de 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü
Fransa'da son 24 saatte 340 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımı
Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı

Benzer haberler

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Şehit yakınları ile gazilerden Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirme: Bir pişmanlık alameti görmedik

Altun: F1 takımlarının tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri milyonlarca izleyiciye ulaşıyor

AK Parti'den Akıncı Üssü davasına ilişkin değerlendirme: Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir

AK Parti'den Akıncı Üssü davasına ilişkin değerlendirme: Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir
Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi
FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım

FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım