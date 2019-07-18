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S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Fırat Taşdemir   | 18.07.2019
S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted'e indi

Ankara

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı yedinci gününde planlandığı şekilde devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.


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