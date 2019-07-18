Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
100,071.20
Altın
1,421.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Düzce'de rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Ömer Ürer   | 18.07.2019
Düzce'de rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Düzce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için kriz merkezi oluşturulduğunu söyledi.

Kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından kurtarma helikopteri istendiğini aktaran Vali Dağlı, 8 kişinin helikopterle bulundukları yerden alındığını belirtti.

Düzce'de su baskını ve toprak kayması

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı ) 

Hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamayan helikopter, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na indi.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 8 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Toyatasa İlkyardım ve Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı. Vatandaşlardan ikisinin vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunduğu, genel sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme
Hong Kong'da sular durulmuyor
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri

Benzer haberler

Düzce'de heyelan nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Düzce'de heyelan nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Düzce'de rafting tesisinde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

'Hedefim iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek'

'Hedefim iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek'
'İdam cezası onlara mükafat olur'

'İdam cezası onlara mükafat olur'
'Meclisin bombalanacağı hiç aklıma gelmedi'

'Meclisin bombalanacağı hiç aklıma gelmedi'