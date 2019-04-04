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Dünya

Çavuşoğlu ile Pompeo Suriye ve S-400 konularını görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasındaki görüşmede Suriye ve S-400 konularının ele alındığını bildirdi.

Hakan Çopur   | 04.04.2019
Çavuşoğlu ile Pompeo Suriye ve S-400 konularını görüştü

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili devam eden müzakereler konusunda desteğini dile getirdi, aynı zamanda bölgede Türkiye'nin tek taraflı bir askeri eyleminin muhtemel yıkıcı sonuçları hususunda uyarıda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Pompeo S-400 konusundaki endişesini dile getirdi

Pompeo'nun Türkiye'de tutuklu bulunan bazı Amerikan vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdiği kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan muhtemel S-400 füze sistemi alması konusundaki endişesini dile getirdi. Ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki potansiyel ekonomik fırsatlar da görüşmede ele alındı." denildi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla bugün yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor. Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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