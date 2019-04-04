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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Ortagus oldu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Bakanlığın yeni sözcüsünün Ortagus olduğunu açıkladı.

Hakan Çopur   | 04.04.2019
ABD Dışişleri Bakanlığının yeni sözcüsü Ortagus oldu

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski televizyon sunucusu Morgan Ortagus'un (37) resmen Bakanlık sözcüsü olduğunu ilan etti.

Pompeo, açıklamasında, "Yeni Bakanlık sözcümüz olarak Morgan Ortagus'a hoşgeldin demekten memnuniyet duyuyorum. ABD dış politikasını savunma ve bu alandaki iletişimimiz için verdiğimiz mücadeleye kendisi liderlik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün kullandığı "statedeptspox" uzantılı Twitter hesabı, Orgatus'un fotoğrafı ve bilgileri ile güncellendi.

Ortagus da Nauert gibi eski bir Fox News çalışanı

İlk Twitter paylaşımında Pompeo'ya teşekkür eden Ortagus, daha önceki Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert gibi muhafazakar ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın olarak bilinen Fox News kanalından Bakanlığa geçen isimlerden biri oldu.

Ortagus, ulusal güvenlik analisti olarak yorum yaptığı Fox News kanalından geçen hafta ayrılmıştı.

Önceki sözcü Nauert, ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterildiği için Bakanlıktaki görevinden ayrılmış ancak daha sonra ailevi nedenlerle BM için önerilen görevden de geri çekilmişti.

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