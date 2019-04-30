Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.96
BIST 100
95,415.57
Altın
1,283.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı

ABD yönetimi, Rusya'ya İdlib için verdiği ateşkes taahhütünü hatırlatarak, bölgedeki gerilimi artırmaması ve insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Safvan Allahverdi   | 30.04.2019
ABD'den Rusya'ya İdlib uyarısı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'te gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki şiddet olaylarının sona ermesi gerektiğini belirten Ortagus, Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan şiddet olaylarındaki artışın bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olacağını vurguladı.

Ortagus, "Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması ve yaratılan insani felakete yönelik yardım erişimine izin verilmesi taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim ordusu, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İdlib mutabakatından bu yana ilk kez varil bombasının da kullanıldığı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybedip 3 sivil de yaralanmıştı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

F-35'lere Irak’ta saldırı görevi

F-35'lere Irak’ta saldırı görevi

ABD'nin 'umudu' Venezuela'da rejim değişikliği

Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması

'ABD-Çin rekabeti daha sık gündeme gelecek'

'ABD-Çin rekabeti daha sık gündeme gelecek'
'İran petrol ihracatına devam edecek'

'İran petrol ihracatına devam edecek'
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein istifa etti

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein istifa etti