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Kuveyt'ten tahliye edilen Türk vatandaşları Esenboğa Havalimanına indi
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Türkiye

Rusya'daki 179 Türk Adana'ya getirildi

Rusya'daki 179 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

İbrahim Erikan   | 22.04.2020
Rusya'daki 179 Türk Adana'ya getirildi Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Adana

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Rusya'daki 179 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Adana Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Rusya'dan getirilen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.

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