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Dünya, Koronavirüs

California 8 hafta içinde nüfusunun yüzde 56'sının korona virüsünden etkileneceğini öngörüyor

ABD'nin California Valisi Newsom, 8 hafta içinde 25,5 milyonluk eyalet nüfusunun yüzde 56'sına Kovid-19 bulaşabileceği öngörüsünü bildirerek yardım istedi.

Mücahit Oktay   | 21.03.2020
California 8 hafta içinde nüfusunun yüzde 56'sının korona virüsünden etkileneceğini öngörüyor

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'nin California Valisi Gavin Newsom, 8 hafta içinde 25,5 milyonluk eyalet nüfusunun yüzde 56'sına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceği öngörüsünü bildirerek Trump yönetiminden yardım istedi.

Vali Newsom, ABD basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'tan Amerikan Askeri Hastane Gemisinin (USNS) eylül ayına kadar Los Angeles Limanı'na demirlemesini ve Kovid-19 salgını ile mücadelede yoğunluğu azaltmasına yardımcı olmasını talep etti.

California'da, 8 hafta içinde 25,5 milyonluk nüfusun yüzde 56'sına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşabileceğini öngördüklerini ve bu konuda Trump yönetiminden destek istediklerini belirten Newsom, "Bu projeksiyon, Californialıların hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için harekete geçmelerinin neden bu kadar kritik olduğunu gösteriyor. Eyalet olarak bu zorluğu aşmak için her kaynağını değerlendiriyor ve federal hükümetten bu kavgada yardım istemeye devam ediyoruz." dedi.

Newsom, New York gibi Los Angeles'ın da yoğun nüfuslu olduğunu ve özellikle hastalığın yayılmasına karşı savunmasız olduğunu söyledi.

Son güncellemelere göre California eyaletinde teyit edilmiş 1055 Kovid-19 vakası ve 19 ölüm gerçekleşirken New York’ta bu rakamlar 7245 vaka tespiti ve 39 ölüm olarak kaydedildi.

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