Şehit ikizlerin mezarı başında duygulu anma

Fotoğraf:AA/İbrahim Erikan

ADANA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ziyaret edilerek dua edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iki sene önce FETÖ'nün darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen ikizlerin mezarına gelerek, baba Ali ve anne Senem Oruç ile diğer yakınlarını teselli etti.

Edilen duanın ardından şehitlerin mezarlarına, beraberindeki ilgililerle giderek karanfil bırakan Demirtaş, Ali Oruç'u teskin etti.

Gözyaşı döken Ali Oruç, gururlu olduklarını belirterek, "Rabbime şükürler olsun. Evlat acısı olunca ağlıyoruz, yapacak bir şey yok. Allah da bizi affetsin. Herkesten Allah razı olsun. Canlarım, ciğerlerim benim. Bakın kimler geldi oğlum. Annen var, baban var. Herkes burada, kalksanıza, hiç mi özlemediniz? Oğullarımla gurur duyuyorum gurur. Ne mutlu bana, şehit babası yaptılar beni. Şükürler olsun, devletimiz milletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Herkesten Allah razı olsun. Başta sayın Valim. Babam gibi babam, onlar sizin de evlatlarınız. İnşallah size de şefaatçi olacaklar." diye konuştu.

Baba Oruç, konuşması sırasında gözyaşı döken Vali Demirtaş'a sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Demirtaş daha sonra 15 Temmuz şehitleri Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki, polis memuru Yunus Uğur'un ise Buruk Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Muhabir: İbrahim Erikan