Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,425.80
Altın
1,497.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Ruam' Ada esnafını olumsuz etkiledi

İstanbul'a bağlı Adalar ilçesinde esnaf, turist sayısının azalması ve yılbaşı rezervasyonlarının iptal edilmesinden şikayetçi.

Lale Bildirici   | 25.12.2019
'Ruam' Ada esnafını olumsuz etkiledi Fotoğraf: Lale Bildirici

İstanbul

Adalar'da 105 atta ruam hastalığı çıkmasının ardından, sokakları sessizliğe bürünen Ada'ya gelen turist sayısının yarı yarıya gerilediği bildirildi.

Adalar'da 81 at itlaf edildi
İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
Adalar'da fayton turları durduruldu
Büyükada'da temizleme çalışmaları
Hayvanseverlerden İBB karşısındaki parkta fayton protestosu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: Adalar'da simgesel 35 fayton kalacak
Adalar'da itlaf edilen 105 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Ahırlarda yetkililer tarafından temizlik, tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları sürerken, faytoncuların da bekleyişleri sürüyor. Yılbaşı öncesi müşteri yoğunluğu bekleyen esnaf ve otel sahipleri ise rezervasyonların düşüklüğünden ve müşteri azlığından şikayet ediyor.

AA muhabirine bilgi veren Büyükada Princess Hotel yetkilisi Sinem Tuncay, ruam hastalığı nedeniyle Büyükada'ya yerli ve yabancı turistin gelmediğini anlattı.

Tuncay, şöyle konuştu:

"Havalar kötü bir de üstüne ruam hastalığı eklenince Ada'da in cin top oynuyor. Rezervasyon için otelimizi aradıklarında, müşteriler hastalıkla ilgili soru soruyorlar. 'Ruam hastalığı geçer mi? Bulaşıcı mı? Gerçekten çok mu kötü durum?' sorularına maruz kalıyoruz. Hastalığın havadan geçmediği bilgisini veriyoruz. Çok büyük bir karantina söz konusu değil. Atların bakımı ve aşıları olduğu sürece sıkıntı yok. Adalar her mevsimde güzel ve misafirlerimizi bekliyoruz."

Ada sakini Sevtap Güngör de 26 yıllık Adalı olduğunu belirterek, "Atlara iyi bakılması ve sağlık kontrolünün yapılması gerekiyor." dedi.

Tiara Oteli sahibi Birsen Pekin ise 1995 yılından beri Ada'da yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"İnsanlar korkuyorlar ve Ada'ya gelmek istemiyorlar. Ruam insanlara da geçen bir hastalık. Herhangi insan vakasıyla karşılaşmadık ama 100'ün üzerinde at maalesef öldü. Rezervasyonların iptal edildiğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Arap turist yok, rehberler getirmiyor. Suudi Arabistan'daki gazeteler de yazmıştır bu durumu. Sokaklarda bir Allah'ın kulu yok. Yılbaşı için rezervasyonları olan bazı otellerin tamamına yakını ise iptal oldu."

"Turist sayısında yüzde 50 azalma oldu"

Rehber Tarık Erdem, Büyükada'ya gelen turistlerin ruam hastalığıyla sorular sorduğunu ve gelmek isteyen turist sayısında azalma olduğuna dikkati çekerek, "Turistlerin sayısında azalma oldu. Turist sayımızda yüzde 50'lik bir düşüş var. Turistler hastalıkla ilgili de çok soru da soruyorlar. Bunun açıklamasını yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

'Ruam' Ada esnafını olumsuz etkiledi

'Ruam' Ada esnafını olumsuz etkiledi

Adalar'da itlaf edilen 105 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Hayvanseverlerin fayton protestosu İBB önünde devam ediyor

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
Hayvanseverlerin fayton protestosu İBB karşısındaki parkta sürüyor

Hayvanseverlerin fayton protestosu İBB karşısındaki parkta sürüyor
Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı

Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı