Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.89
Dolar
6.16
BIST 100
91,482.45
Altın
1,284.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Türkiye

RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yayın yasaklarının içeriği hakkında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan içerik sorgulama modülü kullanıma açılacak.

Burcu Çalık   | 07.05.2019
RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) yayın yasaklarının içeriği hakkında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan içerik sorgulama modülünün kullanıma açılacağı bildirildi.

RTÜK'ün internet sitesinde medya hizmet sağlayıcılara yönelik duyuruya yer verildi.

Buna göre, Üst Kurulun internet sitesinde duyurulan yayın yasaklarının içeriği hakkında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan içerik sorgulama modülü kullanıma açılacak.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, vergi numarası ve şifreleriyle sorgulama modülüne giriş yapabilecek.

Bu kuruluşların yazılı olarak Üst Kurula başvurmaları halinde, sorgulama modülüne giriş yapabilmek için kullanacakları şifre, başvuru dilekçesinde bildirilen elektronik posta adresine gönderilecek.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor

Benzer haberler

'İsrail Anadolu Ajansımızı hedef aldı lanetliyoruz'

'İsrail Anadolu Ajansımızı hedef aldı lanetliyoruz'

RTÜK 11. Gelecekle İletişim Çalıştayı Şanlıurfa'da düzenlendi

RTÜK Başkanı Şahin'den 'tarafsızlık' uyarısı

'AA, Milli Mücadele'de basın cephesinin kahramanıdır'

'AA, Milli Mücadele'de basın cephesinin kahramanıdır'
RTÜK'ten Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

RTÜK'ten Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama
'Gelecekle İletişim Çalıştayı'nın ilk etabı Gaziantep'te başladı

'Gelecekle İletişim Çalıştayı'nın ilk etabı Gaziantep'te başladı