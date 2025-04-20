Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,579.60
BTC/USDT
84,499.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

RTÜK Başkanı Şahin'den TRT'yi hedef alan açıklamalara tepki

RTÜK Başkanı Şahin, çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, TRT'yi hedef alan açıklamalarının hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırı olduğunu bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
RTÜK Başkanı Şahin'den TRT'yi hedef alan açıklamalara tepki

Ankara

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK) Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köklü yayıncılık geçmişiyle Türkiye'nin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT'nin ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla ülkenin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT'yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır. TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların 23 Nisan şiirleri şarkı oldu
Yurdun tamamında çarşambadan itibaren yağış bekleniyor
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Şehitler Haftası" paylaşımı
İstanbul Havalimanında yeni hedef eş zamanlı dörtlü bağımsız pist
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, İngiliz klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı

Benzer haberler

RTÜK Başkanı Şahin'den TRT'yi hedef alan açıklamalara tepki

RTÜK Başkanı Şahin'den TRT'yi hedef alan açıklamalara tepki

RTÜK, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programı hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet