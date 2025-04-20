Dolar
38.08
Euro
43.50
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,593.20
BTC/USDT
84,530.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

Koray Kılıç  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Adana

Karslılar Mahallesi'ndeki halı sahada dün arkadaşlarıyla maç yapan Hasan Bakırhan (38) aniden fenalaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bakırhan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
İstanbul Havalimanı günlük uçuşta Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını geçti
Sağlık Bakanlığı, 12 ilde 105 hastaneyi denetleyecek
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Adana'da halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Okan Buruk, Galatasaray'da en fazla galibiyet alan ilk 4 teknik direktör arasına girdi

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de

Beşiktaş ile Göztepe berabere kaldı

Beşiktaş ile Göztepe berabere kaldı
LaLiga lideri Barcelona evinde geriden gelip 4-3 kazandı

LaLiga lideri Barcelona evinde geriden gelip 4-3 kazandı
Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti

Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet