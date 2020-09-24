RTÜK 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" dizisine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Ankara
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığı bildirildi.
RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.