Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Alpay ve Bulaç ile tutuklu sanık Türköne'ye verilen hapis cezalarını bozdu. Daire, Türköne'nin tahliyesine karar verdi.
Ankara
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası almıştı.
Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Bulaç, Alpay ve Türköne hakkındaki hükümleri "eksik inceleme" nedeniyle bozdu.
Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi.
Tutuklu sanık Türköne'nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.