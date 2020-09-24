Euro
8.90
Dolar
7.63
BIST 100
1,119.56
Altın
1,862.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Alpay ve Bulaç ile tutuklu sanık Türköne'ye verilen hapis cezalarını bozdu. Daire, Türköne'nin tahliyesine karar verdi.

Aylin Dal,Kemal Karadağ   | 24.09.2020
Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası almıştı. 

Kararın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Bulaç, Alpay ve Türköne hakkındaki hükümleri "eksik inceleme" nedeniyle bozdu. 

Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Tutuklu sanık Türköne'nin, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Güvenlik Konseyi ABD ve Çin arasında 'Kovid 19 kavgası'na sahne oldu
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyede
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 700 bini geçti
FIBA Şampiyonlar Ligi formatında koronavirüs değişikliği
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor

Benzer haberler

Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar

Yargıtaydan Alpay, Bulaç ve Türköne hakkında karar

Yargıtay, DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında kararını verdi