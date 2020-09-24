İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikten sonra sürüklenerek Süngükaya Adası'na çıktığı belirlenen 10 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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