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RTÜK, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

RTÜK tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit ve gazi çocukları Üst Kurul'da ağırlanacak 15 Temmuz konulu panel ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 09.07.2019
RTÜK, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bu kapsamda, şehit ve gazi çocukları Üst Kurul'da ağırlanacak, 15 Temmuz konulu panel ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre RTÜK, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edilen 15 Temmuz'u "unutturmamak" amacıyla 3 gün sürecek etkinlik programı hazırladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in özel önem verdiği etkinlikler, Üst Kurul'da görevli şehit ve gazi yakınlarının katılacağı toplantıyla yarın başlayacak.

Toplantı sonrasında Başkan Şahin ve Üst Kurul üyeleri Ankara'da ikamet eden bazı 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini de ziyaret edecek.

Şehit ve gazi çocukları RTÜK'te ağırlanacak

Etkinliğin ikinci gününde, RTÜK binasında 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi açılacak. Aynı gün düzenlenecek panelde 15 Temmuz belgeseli katılımcılara izlettirilecek.

Panelde 15 Temmuz'u TBMM'de yaşayan AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, "Milli Birlik" temalı bir sunum yapacak.

Şehit ve gazi çocukları ise 12 Temmuz'da RTÜK'te ağırlanacak. Medya okuryazarlığı konusunda bilgilendirilecek çocuklar RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile bir araya gelecek.


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