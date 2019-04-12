Polisin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
İzmir'de, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu polis memurunun ölümüne ilişkin, sanık hakkında "bilinçli taksirle insan öldürme" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
İzmir
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Buket Keleş'in hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuksuz sanık Sedat A. hakkında "bilinçli taksirle insan öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, "trafik kazası tespit tutanağı, alkol raporu, güvenlik kamerası görüntüleri, uzman raporları, adli tıp kan tahlil raporu, otopsi raporu ve tanık ifadelerine" yer verildi.
İddianamedeki trafik tespit tutanağına göre, Keleş'in asli, Sedat A'nın ise tali kusurlu olduğu bilgisine yer verildi.
İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığının raporuna göre, Sedat A'nın kanında "12ng/ml esrar metaboliti THC-COOh, 5 ng/ml MDA ve 40 ng/ml MDMA" ile ilaç etken maddelerinden 2 bin 400 ng/ml "Naproxen" bulunduğu belirtilen iddianamede, güvenlik kamera görünlerinde ise sanığın Yeşillik Caddesi'nden geçerken kamyonetinin sol ön farının yanmadığı, emniyet kemerinin takılı olmadığı ve seyir halindeyken elindeki cep telefonuna baktığı kaydedildi.
İddianamede, "Şüphelinin kullandığı uyuşturucunun etkisiyle yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Buket Keleş'e çarparak yaralanması ve daha sonra da ölümüne yol açarak üzerine atılı 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Olay
İzmir'de 19 Kasım'da Torbalı istikametine seyreden Sedat A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan polis memur Buket Keleş'e (28) çarpmıştı. Ağır yaralanan Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirmişti.
Kanında uyuşturucu tespit edilen sürücü tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine Sedat A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.