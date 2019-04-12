Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.76
BIST 100
95,949.84
Altın
1,291.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Çocuğun havada yakalanmasına ailesi çok mutlu oldu

Viranşehir ilçesinde balkondan düşen Suriyeli çocuğun çevredekiler tarafından havada yakalanarak ciddi bir yara almadan kurtulması ailesini mutlu etti.

Müslüm Etgü,Reşit Dağ   | 12.04.2019
Çocuğun havada yakalanmasına ailesi çok mutlu oldu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün balkondan düşen 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Mahmud'un çevredekiler tarafından havada yakalanarak ciddi bir yara almadan kurtulması, ailesini mutlu etti.

Baba Halit Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini ve Viranşehir'de çok mutlu olduklarını söyledi.

Dün çocuklara su almak için markete indiğini anlatan Mahmud, şöyle konuştu:

"Markete girip çıktıktan sonra evimin altında insanların toplandığını ve çocuğumun balkonda asılı durduğunu gördüm. Çocuğumu nasıl kurtarırım diye telaş ettim. Sesler yükselmeye başlayınca düştüğünü sandım ve çok korktum. Gelince vatandaşların çocuğumu kucaklarında tuttuklarını gördüm ve çok mutlu oldum. Komşulardan ve tüm vatandaşlardan Allah razı olsun. Çok şükür çocuğumun hayatını kurtardılar."

Suriyeli ailenin komşularından Şehmus Balca da çocuğun aşağıya sarktığını görünce hemen balkonun altına koştuklarını ve beklemeye başladıklarını belirtti.

Çocuk kendini bırakınca, vatandaşlarla birlikte havada yakaladıklarını dile getiren Balca, "Çok şükür hafif yaralandı ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu." dedi.

Mevlüt Karaaslan ise çocuğu balkonda asılı görünce hemen yardıma koştuklarını söyledi.

Karaaslan, havada yakaladıkları çocuğu babasına teslim ettiklerini ve bir şey olmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Muhammed Mahmud'un, dün apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkon korkuluklarında bir süre asılı kaldıktan sonra düşerken vatandaşlar tarafından havada yakalanması, cep telefonu kameralarına yansımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör

Benzer haberler

AK Parti'nin Şanlıurfa'da kayyum başarısı

AK Parti'nin Şanlıurfa'da kayyum başarısı

Yabancı sera yatırımcıları rotayı Şanlıurfa'ya çevirdi

'Ata tohumları' öğrencilerin elinde hayat bulacak

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak serbest bırakıldı

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak serbest bırakıldı
GAP'a teknoloji yatırımı

GAP'a teknoloji yatırımı