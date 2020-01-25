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Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları Elazığ'da deprem
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Türkiye

Polis afetlerde AFAD ekiplerine destek verecek

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok il emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma birimlerindeki polisler, afet sonrası çalışmalarda AFAD ekipleriyle hareket edecek.

Sertaç Bulur   | 25.01.2020
Polis afetlerde AFAD ekiplerine destek verecek

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma birimlerindeki polisler, afet sonrası çalışmalarda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleriyle hareket edecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 17 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma şube müdürlükleri kuruldu.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde özel harekat şube müdürlüklerinde arama kurtarma birlik amirlikleri oluşturuldu.

Aynı afet timleri, söz konusu 3 ilde ayrıca çevik kuvvet şube müdürlüklerinde de kuruldu.

Afet timlerinde yaklaşık iki bin personel görev yapacak

Emniyet Teşkilatı'nın yeni birimlerinde yaklaşık iki bin polis görevlendirildi.

Görevlendirilen personel, asli görevlerinin yanı sıra eğitimlerin ardından gerekli araç ve gereçlerle donatılarak olası deprem, sel gibi doğal afetlerin ardından profesyonel olarak AFAD ekiplerince yürütülen kentsel arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Personel sayısının ilerleyen günlerde artırılabileceği belirtildi.

İlk eğitimlere başlandı

Emniyet Teşkilatı'nın yeni biriminde görevlendirilen polislerin, arama kurtarma eğitimlerine başlandı.

AFAD personelince verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde arama kurtarma çalışmalarında dikkat edilecek hususların yanı sıra malzemelerin kullanımı anlatılıyor.

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