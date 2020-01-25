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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 25.01.2020
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın çok bulutlu olacağı, buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 2 ila 4 derece artması, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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