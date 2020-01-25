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Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları Elazığ'da deprem
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İçişleri Bakanı Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binayla ilgili, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Orhan Onur Gemici   | 25.01.2020
İçişleri Bakanı Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

Elazığ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 

                    

Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Soylu'nun açıklamasının ardından enkazdan bir kişi daha 14 saat sonra sağ kurtarıldı.

Enkaz yerinde AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

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